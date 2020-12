Wildnis Nordamerika (5/5): Die Wüste lebt

Niederschläge sind äußerst selten, im Jahr regnet es durchschnittlich weniger als 25 Zentimeter Niederschlag pro Quadratmeter. Nur ab und zu ziehen Gewitterstürme über das Land, dann fällt die Hälfte des jährlichen Niederschlags in wenigen Stunden. In solchen Momenten können die Gegensätze größer nicht sein: staubtrocken oder völlig überschwemmt. In den Wüsten Nordamerikas wird jedem alles abverlangt, und nur die Zähesten können sich durchsetzen. Ganz unterschiedliche Strategien führen zum Erfolg.