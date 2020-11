Wildnis Nordamierika (1/5): Schöne neue Welt

Wanderungen gehören zum "American Way of Life" - aus den unterschiedlichsten Gründen: Während Schneeziegenmütter im Winter in die schneereichen Höhen der Rocky Mountains steigen, um dort geschützt vor Raubtieren ihre Kitze zur Welt zu bringen, ziehen Mustangs tagelang auf der Suche nach Wasser durch die Wüsten des Wilden Westens. Und wer vor den Winterstürmen nicht davonziehen kann, der hält einfach Winterruhe und macht dabei seine Schlafhöhle zur Kinderstube - wie der Schwarzbär.