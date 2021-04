Wildes Shetland

Wenn die Tage länger werden, versammeln sich Tausende Tölpel auf den mächtigen Felsentürmen an der Küste, um sich in einem wahren Fressrausch bis zu 25 Meter tief in den Atlantik zu stürzen. Unterdessen erkundet in einiger Entfernung die Otterfamilie im täglichen Überlebenskampf die Küste eines Fjords; dann taucht ein neues Männchen auf. Nachdem die kleinsten Seevögel der Welt - zarte Sturmschwalben - zum Nisten in ein 2.000 Jahre altes Bauwerk aus der Eisenzeit zurückgekehrt sind, bevölkern bald zahlreiche bunte Küken die grasbewachsenen Klippen.