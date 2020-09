Wildes Patagonien - Leben zwischen Feuer und Eis

An der Küste Patagoniens findet jedes Jahr eines der größten Naturschauspiele der Erde statt. In den Sandsteinfelsen von El Condor kommen über 70.000 Felsensittiche zusammen um ihre Küken auszubrüten.

Quelle: ORF/BBC/Barrie Britton.

Die Region Patagonien liegt zum Teil in Chile und zum Teil in Argentinien. Die Anden geben hier den Ton an, ihre aktiven Vulkane formen die Landschaft immer neu, ihre über 4.000 Meter hohen Gipfel bestimmen das Klima. Feuer und Eis sind die vorherrschenden Naturgewalten: Die Gletscher Patagoniens bilden - nach der Antarktis - die zweitgrößten zusammenhängenden Eisflächen der Südhalbkugel. Die Vulkane Patagoniens formen und verändern das Gesicht der Anden unablässig und sie überziehen die Landschaft immer aufs Neue mit einer lebensfeindlichen Schicht aus Lava und heißer Asche.



Doch sogar unter diesen extremen Bedingungen hat sich Leben behauptet: Die Rinde der Chilenischen Araukarie ist feuerfest. So kann der Baum - der zu einer der ältesten Baumfamilien der Welt gehört - die Nährstoffe aus dem Boden holen, ohne in der Hitze umzukommen.



Die bizarren Baumkronen der Araukarien mit ihren schuppenartigen Blättern bilden eine grüne Oase in dieser versengten Landschaft - und ihre fettreichen Samen locken Smaragdsittiche von weit her zum Festmahl.