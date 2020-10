Dokumentation

Wildes Deutschland - Die Isar: Der letzte Wildfluss

Die Isar entspringt in Tirol, fließt in Scharnitz im Karwendel nach Bayern und mündet nach 300 Kilometern bei Deggendorf in die Donau. Auf ihren ersten 60 Kilometern ist die Isar ungebändigt. Die Dokumentation von Jürgen Eichinger zeigt, welche abwechslungsreichen und zum Teil sehr seltenen gewordenen Lebensräume die Isar auf ihren ersten 60 Kilometern durchfließt und weshalb sie als letzter großer Wildfluss Deutschlands gilt.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 12.10.2020