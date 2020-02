Wild ist der Weste(r)n

Andere spannende Tiere wurden wohl nur deswegen niemals berücksichtigt, weil ihnen die wichtigsten Eigenschaften fehlten: Sie waren weder gefährlich noch sexy. Ein solches Schicksal widerfuhr den Prärieeulen ebenso wie den Präriehunden, ganz zu schweigen von Gürteltieren und den allgegenwärtigen Kolkraben. Stattdessen bäumen sich Klapperschlangen in unzähligen Wildwestfilmen vor den Reitern auf, und riesige Skorpione klettern während der Nacht in die Stiefel, um den Helden am Morgen eine böse Überraschung zu bereiten. Aber die rasselnden Giftspritzen haben sich in Wirklichkeit längst aus dem Staub gemacht, wenn ein Pferd in Sichtweite kommt. Und die Großen Texasskorpione sind völlig harmlos.