Dokumentation

Wild, grün und atemberaubend: Mecklenburg-Vorpommern natürlich

Ein Jahr lang sind Kamerateams für diesen Film unterwegs: in den weiten Landschaften Mecklenburg-Vorpommerns, in den Lagunen der Vorpommerschen Boddenlandschaft und den drei Nationalparks. Sie treffen interessante Menschen, die sich speziellen Herausforderungen in der Natur stellen oder von und mit ihr leben. Entstanden sind dabei faszinierende Bilder von Landschaften und Tieren aus der Luft, auf dem Land und unter Wasser.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 15.05.2021