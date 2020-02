Wie man in den Wald ruft... Begegnungen zwischen Mensch und Natur

Ein herbstlicher Hochwald in den Bergen

Quelle: ORF/RAUM FILM Filmproduktion

Der Film von Gustav W. Trampitsch schildert die lange und wechselvolle Beziehung von Mensch und Wald, wie sie sich in Zentral- und Mitteleuropa entwickelt hat. Er ist ein bildstarkes Plädoyer für einen verständnisvollen und rücksichtsvollen Umgang der Menschen mit dem für sie lebenswichtigen aber beinahe schon beiläufig gewordenen Ökosystem Wald.



Von der Antike bis heute gibt es dazu unzählige künstlerische Zeugnisse aus Literatur, Musik und bildender Kunst. Auch wenn inzwischen bereits mehr Menschen in der Stadt leben als auf dem Land, liefert die "grüne Lunge" unseres Planeten auch in Europa noch manch überraschende Fakten: So arbeiten etwa in Deutschland mehr Menschen in der Forstwirtschaft als in der Autoindustrie. In Nordost-Europa und auf dem Balkan wird der Wald zum Teil noch so bewirtschaftet, wie es schon in alten Märchen beschrieben wurde. Und weltweit bewohnen noch immer etwa 2.100 indigene Völker die Wälder. Viele, die weitab davon Abstand zur Alltagshektik der westlichen Industriegesellschaft gewinnen wollen, sehnen sich nach idyllischen Auszeiten in der Natur und damit auch nach der "uralten Heimat Wald".