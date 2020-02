Von der Magie des Wassers - Der Lunzer See in Niederösterreich

Aus dem Lunzer See wird jedes Jahr ein besonderer Schatz geborgen: Die schwimmende Seebühne, geschaffen vom in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) geborenen Künstler Hans Kuppelwieser, ist eine besondere Attraktion für die Besucherinnen und Besucher. Von Juni bis Ende September verwandelt sich der Bahnhof in Kienberg-Gaming in einen historischen Schauplatz. Dann ist nämlich der Ötscherlandexpress unterwegs, die längste und steilste Museumsbahn Österreichs. Unweit des Lunzer Sees befindet sich zudem die Kartause Gaming. Der Grundstein für das ehemalige Kloster wurde 1332 von Herzog Albrecht II. gelegt.