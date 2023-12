Urwald der Alpen - Wildnisgebiet Dürrenstein

Unberührte Wälder und gefährdete Lebewesen bleiben hier ungestört; die Natur wird in ihrer Vielfalt auch für kommende Generationen erhalten. Um die Naturlandschaft nachhaltig zu schützen, ist Wanderern der Zutritt nur im Rahmen von geführten Exkursionen bzw. auf einigen wenigen freigegebenen Wegen erlaubt. Ein neues, in Lunz am See 2021 entstandenes "Haus der Wildnis", gibt allen Interessierten tiefe Einblicke in das Wildnisgebiet. Dieses Weltnaturerbe-Zentrum, dessen mittlerweile umgesetzte Pläne der Film vorstellt, dokumentiert den besonderen Wert der Region und ist Ausgangspunkt für bewusstes Naturerleben in Niederösterreich.