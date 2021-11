Urban Jungle - der Hype um Omas Zimmerpflanzen

In den Gartencentern werden besonders beliebte - und teure - Pflanzenableger sogar dreist abgeschnitten und mitgenommen. Offenbar symbolisieren die grünen Dschungelpflanzen in den Wohnungen der Jungen den Willen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit, den Wunsch nach einer besseren Welt. Man will sich um etwas kümmern, etwas großziehen, aber ein Haustier wäre zu viel, also eben Pflanzen. Außerdem: Pflanzen sind gut für das Raumklima, nehmen Kohlendioxid auf, sehen gut aus und zaubern gerade in Coronazeiten eine Wohlfühlatmosphäre in Wohnungen auch ohne Balkon.