Ur-Amazonas - Fluss aus der Wüste

Ein versteinerter Mesosaurus, für Friedhuber der Gondwanabeweis

Quelle: ORF/Epo Film/Sepp Friedhuber

Das markanteste Relikt des Ur-Amazonas in Afrika ist nach Meinung von Friedhuber und Hillmer der heutige Tschadsee - mit 36.000 Quadratkilometern ein veritables Binnenmeer und Nahrungslieferant für die Sahelstaaten Kamerun, Nigeria, Niger und Tschad. Vom Tschadsee aus führt die Forschungsreise entlang des angenommenen Stromverlaufs Richtung Nordosten, der Quelle des Ur-Amazonas in der Mitte der Sahara.



Doch so wie der Amazonas Südamerikas mehrere Ursprünge besitzt, so bezog auch der Ur-Amazonas aus verschiedenen Quellflüssen sein Wasser. Ein besonders auffälliges ausgetrocknetes Tal führt in das Ennedigebirge, einen Gebirgsstock an der Grenze zum Sudan. Die Schlucht führt auf mehrere 100 Meter Wasser. Hier entdeckten die Forscher zu ihrer größten Überraschung inmitten der Sahara einige Krokodile. Deren Existenz ist für die Wissenschafter ein weiteres Indiz für ihre These. Die beiden Forscher fanden aber auch versteinerte Süßwasserfische, die ebenso zu dieser Indizienkette gehören wie der sensationelle Fund eines 230 Millionen Jahre alten Mesosauriers.