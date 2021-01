Unterwegs zur Milchstraße - Von Sternenjägern und Nachteulen

Sternebeobachter in der Sternwarte Gahberg

Quelle: ORF/ORF-OÖ/© Alexander Limberger.

Auf der Suche nach guten Plätzen zum Sternegucken zieht es Hobby-Astronomen, Sternenjäger, Forscher und Nachteulen an besonders dunkle Orte in Oberösterreich. Roland Huber begibt sich mit ihnen auf eine spannende Entdeckungsreise.



Im Naturpark Attersee-Traunsee und auf der Hohen Dirn in Reichraming ist der Sternenhimmel ein echtes Spektakel. Der Naturpark will 2021 Sternenpark werden - eine Schutzzone für den Nachthimmel. Er wäre damit der erste in Österreich. 14 Sternenparks gibt es bis jetzt in Europa. Die Dokumentation führt auch nach Hessen in den Sternenpark Rhön und in die Sternenstadt Fulda. Vor den Toren Salzburgs besucht das Filmteam die Vega Sternwarte Haus der Natur, die zu den modernsten Sternwarten Europas zählt. Marsforscher Gernot Grömer, Teleskopbauer Egon Döberl und Schlagersänger Nik P., der mit seinem Lied "Ein Stern" einen Mega-Hit landete, haben dort nach den Sternen gegriffen.