Dokumentation

Unser Rhein - Im Bann des Stroms

Wie kommt man dem Rhein am nächsten? Prof. Andreas Fath schwimmt vom Tomasee bis Nonnenwerth und führt zu wichtigen Schauplätzen der Geschichte und Gegenwart. Auf der Insel Reichenau im Bodensee stand einst die Wiege europäischer Kultur. In Basel diente der Fluss dem Antrieb von Papiermühlen. Eines der ältesten Bücher wurde hier gedruckt: "Das Narrenschiff". Eine Entdeckungsreise in bewegten Stimmungen und Landschaften.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 04.01.2021