Traumberuf Abenteurer - Das Universum des Naturfilmers Erich Pröll

In einer Dokumentation porträtiert Wolfgang Marecek den Gestalter zahlreicher Naturfilme. Er spricht über seinen "Traumberuf" aber auch seine Opfer, die notwendig sind, um einzigartige Naturbilder festhalten zu können. Dazu zählen eine unglaubliche Ausdauer, eine Eselsgeduld und ein für Laien unvorstellbarer Aufwand. 2019 feierte Erich Pröll seinen 70. Geburtstag. Trotzdem denkt er nicht ans Aufhören. In Lebensgefahr will er sich aber für tolle Aufnahmen nicht mehr bringen. Dafür will er sich endlich Zeit für seine Leidenschaft, den Pferden nehmen, darunter wildlebende Mustangs, die er vor Jahren aus dem US-Bundesstaat Wyoming nach Österreich geholt hat.