Tradition trifft Innovation - Englische Gartenkunst

Bei seiner Reise besucht der Biogärtner noch "Penns in the Rocks". Große Felsen, die hier Teil der Gegend sind, verleihen dem Garten ein besonderes Flair - ebenso wie das extravagante Ambiente von Haus und Garten von "Polesden Lacey". In dieser ehemaligen Sommerresidenz von Margret Greville gab es großartige Feste, hier sollen sich zwischen 1906 und 1942 royale Häupter, Politiker und die High Society vergnügt haben. Beim letzten Stopp der Reise schaut Ploberger in "Fairlight End" vorbei und besucht dort einen sehr modernen Garten - mit einem Wohnhaus aus dem Jahr 1720. Sein Besitzer Christopher Hutt wollte einen zeitgemäßen Garten haben - und so kam es zu der Symbiose von Tradition und Innovation. Eine erfolgreiche Kombination der englischen Gartenkunst.