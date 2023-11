Tiroler Wasserschätze

Am Fernsteinsee, beim Grawa-Wasserfall (Bild oben) und in der Klobensteinschlucht kann man Wasser in seiner schönsten Form erleben, und alle drei Plätze haben auch ganz besondere Geschichten zu bieten.



Bernward Köhle verrät mehr über seinen Fernsteinsee und Schloss Fernstein in der Nähe von Nassereith. Der Erfinder des "WildeWasserWegs" im hinteren Stubaital, Luis Töchterle, erzählt, warum der Grawa-Wasserfall eine so große Faszination auf ihn ausübt. Und Rafting-Unternehmer Andi Schwentner weiht die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Sagen und Legenden rund um die Klobensteinschlucht bei Kössen ein.