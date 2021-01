Dokumentation

Stromaufwärts! Europas Wasserwege

Beginnend in der Camargue, geht es in dieser Folge die Rhône hinauf, vorbei an Arles, Avignon und Châteauneuf-du-Pape. Dann folgt die Route der wilden Ardèche ins französische Zentralmassiv.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 15.01.2021