Spielraum für Natur und Mensch - Leben im Biospärenpark Wienerwald

Blick vom Wienerwald bei Mödling auf Wien

Zugleich aber auch eine Region mit 750.000 Bewohnern, großen Unternehmen und Industriebetrieben sowie vielen Touristenattraktionen.

Dieses Miteinander von Natur und Mensch in einer dauerhaft guten Balance zu halten, ist Ziel des seit zehn Jahren bestehenden "Biosphärenpark Wienerwald". Ein "Österreich-Bild am Sonntag" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich zeigt zum einen Beispiele für einen nachhaltigen Arbeits- und Lebensstil in der Region. Zum anderen werden konkrete Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt von Pflanzen- und Tierwelt vorgestellt.