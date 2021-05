Dokumentation

SOS Südsee - das Wasser kommt

Die Inseln der Südsee sind bedroht durch den Klimawandel: Der Meeresspiegel steigt. Was tun? Der Film zeigt das Leben auf Kiribati, auf den Fidschi-Inseln und den Marshallinseln. Anflug auf Tarawa, die Hauptinsel von Kiribati. Spült der Klimawandel jemals Land von der Karte, dann hier - im Pazifikstaat an der Datumsgrenze. Die Menschen hier lebten lange am, mit und vom Wasser. Jetzt kämpfen sie gegen das Wasser.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 31.05.2021