Semmering - Über den Zauberberg

Wenig später verwandelte das Zeitalter der industriellen Revolution den Semmering in ein Demonstrationsobjekt: die Semmeringbahn als weltbekanntes Meisterwerk der Ingenieurskunst des 19. Jahrhunderts! Allerdings wurde der Semmering während des nur sechs Jahre (1848 - 1854) dauernden Baus der Bahn als "Todesberg" bezeichnet. Mehr als tausend der rund 17.000 Bahnarbeiter aus allen Teilen der Monarchie starben in diesen Jahren; die wenigsten an Unfällen, die meisten an Seuchen, die in den primitiven Unterkünften der Bergknappen, Steinklopfer, Zimmerleute, Holz- und Fuhrknechte ausbrachen.