Sanfte Berge, wilde Moore - Das Alpenvorland

Ein Rothirsch wandert vom Hochgebirge hinab bis in die Moore der Ebene.

Quelle: ORF/Centurioni Images/Patrick Centurioni

Mächtige Bergkulissen, klare Seen, geheimnisvolle Moore, dazwischen fruchtbare Felder, alte Streuobstwiesen und idyllische Weinberge, all das eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft. Das Alpenvorland verbindet schroffe Bergwelten mit weitläufigen Ebenen. Kaum sonst wo in Mitteleuropa kommen einander Wildnis und Zivilisation so nahe. Naturfilmer Patrick Centurioni zeigt in seiner ersten "Universum"-Dokumentation "Sanfte Berge, wilde Moore" die unbekannten Seiten des Alpenvorlandes. Es ist eine Geschichte über das Leben am Übergang, zwischen den letzten wilden Naturlandschaften und den menschlich geprägten Kulturräumen.



Regisseur, Kameramann und Biologe Patrick Centurioni ist seit jeher vom Alpenvorland fasziniert. "Es ist ein einzigartiges Gebiet. Ein Hotspot der Artenvielfalt. Ich wollte zeigen, dass diese Zwischenwelt zu Unrecht von den meisten Menschen nicht so geachtet wird, wie sie es verdienen würde. Denn gerade hier kommen besondere Tierverhaltensweisen zum Vorschein." Die Gegensätze zwischen den Landschaften machen es aus. Manche Tiere haben gelernt, die unterschiedlichen Bedingungen zu ihren Gunsten zu nutzen, sie überschreiten die Grenzen der Bergwelt und die des Offenlandes. So wandern in Niederbayern heute noch Rothirsche zwischen den steilen alpinen Hängen und den letzten großen Mooren der Ebene hin und her. Es ist eine der letzten großen Tierwanderungen Mitteleuropas.