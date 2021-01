Salzburger Hausberge: Vom Teufelsgraben zum Untersberg

Teufelsgraben Wasserfall

Quelle: ORF/IpMedia/Stefan Sternad

Eine Oldtimerfahrt bringt Salzburgs Malerfürsten Hans Weyringer zu seinem "Atelier" am Tannberg, der Teufelsgraben bei Seeham und Henndorf, das seit dem 19. Jahrhundert ein Eldorado der Sommerfrische für viele Künstler war, sind Stationen der Reise. Carl Zuckmayer bildete mit den Literaten Stefan Zweig, Ödön von Horvath und anderen den "Henndorfer Kreis", beheimatet in der berühmten "Wiesmühl".

Unterwegs in dieser Landschaft der Gegensätze mit ihren vielen Aussichtspunkten, magischen Orten und fesselnden Geschichten treffen wir auf Erdgeschichtler, Wildfrauen, Maler und Poeten, einen Oldtimer Sammler, einen Bergbesitzer, eine Musikerin und unzählige Berggeister.