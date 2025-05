Rund um die Tuxer Alpen

Gitti Kern in Ginzling

Quelle: ORF/Ranfilm

Der Vollerwerbsbauernhof der Familie Frankhauser befindet sich in Madseit, mitten im Tuxertal mit Blick auf den Hintertuxer Gletscher. Seine Schafe befinden sich im Sommer in den Bergen, um frische Kräuter und Gräser genießen zu können. Was sich nach Bergromantik anhört, ist harte Arbeit. Täglich müssen Franz und seine Frau Monika eine zwei Stunden Wanderung in das Tote Gebirge, den Beginn der Tuxer Voralpen antreten, um den Schafbestand zu kontrollieren und zusammenzuhalten.



Der Lengauhof der Familie Kern liegt auf 1.000 Meter Höhe in der Gemeinde Ginzling und besteht seit ca 1795. 2006 entschlossen Gitti und Thomas Kern sich, den Hof zu pachten und als Quereinsteiger in die Landwirtschaft zu gehen. Ihre beiden Töchter helfen schon fleißig mit. Auch hier zieht eine Familie an einem Strang und erhält so die Tradition am Leben.