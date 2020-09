Ruanda - Perle Zentralafrikas

Sie berichten auch über Schutzmaßnahmen gegen Wilderer. Kleine Abstecher in die Dörfer am Wegesrand lassen Einblicke in die Kultur der Bewohner und ihre traditionelle Lebensweise mit Fischerei und landwirtschaftlicher Produktion zu, wie dem Anbau von Tee und und den aromatischen Früchten der Guavenbäume.