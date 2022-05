Rift Valley - Der große Graben

Vulkan, Sugutu Valley, Kenia

Quelle: ORF

Das Rift Valley gilt als Wiege der Menschheit. In den Wüsten und Tälern zwischen Äthiopien und Tansania fanden Wissenschafter in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Fossilien früher Menschen. Ein Spaziergang mit der Anthropologin Louise Leakey am Ostufer des Turkana-Sees zeigt bald warum: der Boden ist mit Tierfossilien übersät, immer wieder legen kurze Regenfälle und Fluten neues Forschungsmaterial frei. In Ostafrika teilt sich das Rift Valley in zwei Arme. Der östliche reicht vom Norden Kenias bis in den Süden Tansanias hier haben Vulkane, Feuer und Asche gewaltige und beindruckend schöne Naturparadiese geschaffen, eingerahmt von Kilimandscharo und Ngorongoro-Krater, Mount Meru und Mount Kenia.