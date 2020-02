Österreich - Land der grünen Grenzen

Die Montafoner Gebirgsgrenze zwischen Österreich und der Schweiz, gekennzeichnet durch ein schmiedeeisernes Schild. Im Hintergrund der Berg Sulzfluh.

Quelle: ORF/Interspot

An Österreichs südlicher Grenze wiederum ist kaum vorstellbar, dass in den malerischen Weinbergen der Südsteiermark im Kalten Krieg eine streng bewachte Grenze zu Jugoslawien verlief. Ebenso malerisch auch die schroffen Spitzen der Karnischen Alpen - und schier unvorstellbar die Leiden der Soldaten und die Brutalität der verlustreichen Kämpfe, die hier an der Gebirgsfront des Ersten Weltkriegs geführt wurden. Denn heute sind die markanten Wände der Karnischen Alpen ein Kletter-Eldorado, und nur waghalsige Kletterer schaffen es auf die steilen Felswände rund um den Plöckenpass - und ab und zu ein Braunbär, den es aus Slowenien nach Norden zieht. Für die Bären eine riskante Reise; denn während man in Slowenien gelernt hat, mit den scheuen, aber manchmal eben hungrigen Raubtieren umzugehen, gibt es in Österreich für diese pelzigen Grenzgänger meist nur wenig Toleranz.



Auch wenn Landesgrenzen in einem freien Europa immer mehr aus unserem Alltag und Bewusstsein verschwinden, sind aber gerade sie es, die Anfangs- und Endpunkte eines Staates setzen. Mag sein, dass allerdings bald auch diese Form der Identifikation mit einem Land Vergangenheit ist. Ein bisschen schimmert dies bei den jungen bayrischen Sennerinnen durch, die Sommer für Sommer mit ihren Pinzgauer Kühen auf den Salzburger Kallbrunnalmen verbringen. Oder bei der Gräfin von Hardegg am ältesten Grenzstück Österreichs. Aber auch die Steinböcke im felsigen Montafon an der Grenze zur Schweiz machen den Eindruck als hätten sie ein sehr aufgeschlossenes Verhältnis zu Grenzen - und zwar schon immer.