Nordmazedonien

Mazedonien ist aus einer Teilrepublik Jugoslawiens hervorgegangen. Wer unbekannte Welten entdecken will, hat gute Chancen, sie in diesem jungen Balkanland zu finden. Es gibt Berge, Seen, ursprüngliche Orte und alte Bräuche. Dennoch gilt Mazedonien, das im Norden an Serbien grenzt und im Süden an Griechenland, als eines der ärmsten Länder Europas. Die Menschen müssen oft erfinderisch sein, um über die Runden zu kommen.

Datum: 29.11.2022