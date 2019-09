Englands schönste Gärten - Neue private Gartenparadiese

Private Anwesen, wie etwa Biddestone Manor, ein Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, gibt es viele in Südengland. Zum allergrößten Teil sind sie im Privatbesitz, was aber nicht heißt, dass nicht die Öffentlichkeit auch Zugang zu diesen Gärten hat. Zu einigen Terminen im Jahr öffnen diese Häuser ihre Gartentüren und empfangen interessierte Besucher. Und die gibt es zur Genüge. Meist geschieht die klare Weise dann, wenn sich die Gärten von ihrer besten Seite zeigen. Die erwirtschafteten Eintrittsgelder gehen dann an einen guten Zweck.