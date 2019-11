Natur im Garten (9/10) - Urlaub zu Hause im Garten

700 Quadratmeter gelebtes und belebtes Grün, ständig verändert und durch weitere Blumen ergänzt. Um es den Insekten leichter zu machen, achtet die Gastgärtnerin besonders auf ungefüllte Blüten. In den unterschiedlichen Bereichen sind viele Sitzmöglichkeiten versteckt, so kann man den Garten gemeinsam mit den Sonnenstrahlen durchwandern.



Das Gartenjahr neigt sich dem Ende zu, deshalb ist es Zeit, die Gartengeräte zu säubern und den Rasenmäher einzuwintern.

Wie man Zimmerpflanzen richtig vermehrt, zeigt Biogärtner Karl Ploberger in der Gartenpraxis.



Kreativ-Gestalterin Sophie Palme macht aus einer alten Backform vom Flohmarkt einen besinnlichen Adventskranz.