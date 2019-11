Natur im Garten (8/10) - Ein Garten für Spätberufene

Naturnahes Gärtnern und üppige Blüten rund um das Jahr war den beiden dabei besonders wichtig. Opulente Hortensien, prächtige Rosen und eine außergewöhnliche Felsenbirne wachsen rund um den attraktiven Schwimmteich.



Der Gartenkalender zeigt das Ende des Gartenjahres an. Jetzt sollten die Äpfel eingelagert und die Jungpflanzen vor Wildtieren geschützt werden. In der Gartenpraxis zeigt der Biogärtner, wie man Rosen und Feigenbäume im Topf am besten vor Frost schützt.



Passend zur die bevorstehende Adventzeit zaubert Kreativ-Gestalterin Sophie Palme eine festliche Tischdekoration aus gesammelten Fichtenzapfen.