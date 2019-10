Natur im Garten (4/10) - Blütenreich, Bienenreich, Gemüsereich

Die Vollblut-Hobbygärtnerin legt in ihrem Garten großen Wert darauf, dass in jeder Jahreszeit etwas blüht.

"Einfach ausprobieren" lautet ihre Devise bei der Gartengestaltung. Auf knapp 800 Metern Seehöhe hat sie auch einen üppigen Gemüsegarten angelegt, in dem Erdäpfel, Paradeiser, Zwiebeln und Karotten prächtig gedeihen.