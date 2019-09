Natur im Garten (01/10) - Zu Gast bei Prinz Eugen

Der Albtraum eines jeden Gärtners: nagende Plagegeister. Wie man zwischen Wühlmäusen und den nützlichen Maulwürfen unterscheiden kann und welche Maßnahmen effektiv helfen, weiß Biogärtner Karl Ploberger in der Gartenpraxis.

Weitere praktische Tipps für dekorative Ideen und genussvolle Momente in der kalten Jahreszeit gibt der Gartenkalender. Es ist Einkochzeit! Um den Geschmack sonnenverwöhnter Paradeiser bis tief in den Winter genießen zu können, empfiehlt Natur im Garten-Koch Benjamin Schwaighofer Sugos. Neben einer klassischen Variante, die nach persönlichem Geschmack abgewandelt werden kann, verrät er auch sein Lieblingsrezept: Süßliches Pastinaken- Paradeiser-Sugo.