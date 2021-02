Nacht in der Schweiz (2/3)

Im Tessin startet ein Sondereinsatz der Eidgenössischen Zollverwaltung, im Visier grenzüberschreitende Kriminalität jeglicher Art. – Wesentlich ruhiger ist die Nacht für den Nachtwächter Ales Zalesny auf dem Campingplatz am Lago Maggiore. Im Schritttempo bewegt sich ein Schwerlasttransporter mit Motoren und Rotorblättern für Windräder durch die Haarnadelkurven zum Gotthardpass hinauf. – Nicole Dahinden möchte die Dunkelheit des Nachthimmels bewahren, diese Anliegen teilt sie mit dem Hobbyastronomen Stefan Meister. – Für den «Nachtstern»-Busservice ist Reto Wirth in Luzern unterwegs und chauffiert Nachtschwärmende an den Wochenenden nach Hause. – Sonntagszöpfe für den Bauernmarkt in Bern sind die Spezialität der Steiners. Die ganze Nacht stehen Mutter und Tochter im Emmental in der Backstube. – Im jurassischen Nidlenloch sind die «Jäger der Nacht» zuhause. Elias Bader und Katja Rauchenstein erforschen Fledermäuse, die einzigen Säugetiere, die fliegen können. – Der Flug durch die sommerliche Schweiz endet am Rheinhafen in Basel: Hier entlädt Fabio Piraino Containerschiffe mit dem grössten Kran der Schweiz.