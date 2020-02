Mythen der Alpen

Rätselhafte Steinsetzung am Ritten in Südtirol. Der Stein wurde in der Kupferzeit gen Westen ausgerichtet. Dort, so glaubte man, lag das Totenreich.

Quelle: ORF/WEGA - Film/Mario Hopfgartner

Die Sonne, das große Zentralfeuer, wurde seit frühester Zeit in vielen Kulturen als Gottheit verehrt und angebetet. Bei den Sumerern ebenso wie bei den Ägyptern, den alten Griechen und auch den nordischen Völkern. In engen Alpentälern, wo sich die Wintersonne oft nur für wenige Augenblicke am Tag zeigt, haben sich bis heute Fastnachtsbräuche erhalten, um die Dämonen der winterlichen Kälte auszutreiben. Im Vinschgau in Südtirol üben die Jungbauern die Kunst des "Scheibenschlagens" aus. Dabei werden am ersten Fastensonntag auf weithin sichtbaren Anhöhen Lagerfeuer entzündet, die Scheiben von Birkenholzstämmen im Feuer zum Glühen gebracht und talwärts geschleudert. Dieses Ritual soll der Frühjahrssonne helfen, wieder an Kraft zu gewinnen. "Zusätzlich ist an jede der glühenden Scheiben ein Wunsch für die Zukunft geknüpft. Von alters her überlieferte Sprüche begleiten ihren Flug", weiß Manfred Corrine vom Dreh zu berichten und: "Die kleinen Sternschnuppen sind aber nicht ganz ungefährlich. Schon vor etwa 1.000 Jahren ist eine der glühenden Scheiben am Dach des Klosters Lorsch gelandet und hat es in Brand gesteckt. Heute sind sicherheitshalber die Löschzüge der Feuerwehr vor Ort."