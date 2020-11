Mitteldeutschland von oben - Das Lutherland

Im heutigen Sachsen-Anhalt, in Thüringen und Sachsen hat Luther vor 500 Jahren gelebt, gewirkt und die Welt verändert. Von den damaligen politischen und kulturellen Verhältnissen wurden der Reformator und sein Werk dabei ebenso geprägt wie von den mitteldeutschen Orten und Landschaften. Sie waren seine Heimat - so wie sie die Heimat der Menschen ist, die heute in Mitteldeutschland leben. Doch nicht nur die gemeinsamen Wurzeln verbinden über die Jahrhunderte hinweg: Auch Luthers Ideen prägen das Leben der Menschen hier bis heute auf besondere Weise.