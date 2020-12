Dokumentation

Mit Kapitän Karlsen in die Arktis

Eis und Schnee satt, das verspricht Moderator Udo Biss in diesem "Ostseereport". Im Mittelpunkt der Sendung steht der norwegische Kapitän Tormod Karlsen. Trotz seiner rund 70 Jahre zieht es ihn immer wieder in die Arktis. Mit dem fast genauso alten kleinen Dampfer "Nordstjernen" fährt er alljährlich für mehrere Wochen mit Touristen in die hocharktischen Gewässer rund um die Inselgruppe Spitzbergen.

