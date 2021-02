Dokumentation

Mecklenburg-Vorpommern von oben XXL

In Mecklenburg-Vorpommern scheint der Himmel weiter zu sein als anderswo. Das sieht man am besten von der Erde aus. Ein Filmteam ist zu einem Rundflug aufgebrochen. Entstanden sind atemberaubende Bilder von Orten, die man zu kennen glaubt. Das Delta der Peene, die 1000 Seen der Müritz, die "mathematischen Strukturen" der altehrwürdigen Hansestädte. Die Menschen unten auf der Erde, sind allerdings sehr bodenständig.

Datum: 11.02.2021