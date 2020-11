Marokkos bedrohte Oasen: Klimawandel in der Wüste

Halim Sbai versucht verbissen, seine Oasen zu retten. Er pflanzt neue Palmen und will das kostbarste Gut zu schützen - Wasser. Statt auf Dattelpalmen setzt er nun auf Tourismus und kutschiert Besucher durch das malerische Gebiet, das es so vielleicht demnächst nicht mehr gibt. Am Sterben der Oasen lässt sich schon jetzt beobachten, was dem Mittelmeerraum durch die Erderwärmung droht.