mareTV: Tasmanien

Stewart Gibson ist seit seiner Kindheit fasziniert von der Riesensurfwelle am "Shipstern Bluff". Von den Wellenreitern wird dieser Spot an der Südostküste der Insel auch "Devils Point" genannt. Unter abenteuerlichen Bedingungen hat Stewart begonnen, Fotos von seinen Freunden zu machen, die in der Welle surfen. Jetzt lebt er davon. Immer wieder zieht es ihn raus in die Welle. Ein höchst gefährliches Unternehmen. Stewarts Kumpel James hat zum Glück ein seetüchtiges Boot und bringt den mutigen Wellenreiter an den Rand der brechenden Woge hinaus. Danach beginnt der entspannte Teil des Tages: nach Hummern und Meeresschnecken tauchen.