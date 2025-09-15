Dokumentation
mareTV: Norderney
Norderney, die zweitgrößte der Ostfriesischen Inseln, lockt seit jeher mit rauem Charme, Wind und Wetter: Schon im frühen 19. Jahrhundert weilten dort Prominenz, Adel und sogar der Kaiser.
- 15.09.2025
- 17:45 - 18:30 Uhr
"Der Wind ist unsere Sonne", strahlt die waschechte Insulanerin Karin Rass. Die Norderneyerin ist nicht nur Heilpraktikerin und Osteopathin, sondern auch Abhärtungstrainerin. Sie bietet auch Klimatherapie an und badet das ganze Jahr über in der Nordsee.
Auf Norderney ist sie bekannt als "Thalasso-Queen". Mit ihrer Leidenschaft möchte sie auch andere von den Reizen des rauen Inselklimas überzeugen.
Stürmische Hochzeiten sind Lisa-Marie Müllers Beruf: Bis in den Winter hinein betreut sie als Hochzeitsplanerin Heiratswillige und macht den schönsten Tag des Lebens windfest. Heiraten in Weiß geht mit Lisa sogar bei Windstärke 9 Beaufort!