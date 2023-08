Dokumentation

mareTV: Kent

Die Grafschaft Kent hat eine Eins-a-Wasserlage im Süden Englands, eingebettet zwischen Themse, Nordsee und Ärmelkanal. Alan Botting zog nicht nur wegen der Schönheit der Landschaft dorthin. Er macht in Kent Karriere auf der Schmalspur, als Lokführer bei der "Romney, Hythe and Dymchurch Railway". Deren betagte Dampfloks fahren seit über 90 Jahren an der Küste von Kent Passagiere hin und her. Zuverlässig sind die betagten Dampffahrzeuge, wenn sie denn angemessen gepflegt werden. Alan und seine Kollegen führen regelmäßig nach Feierabend Wartungsarbeiten mit einer Hingabe durch, die fast schon an Besessenheit grenzt.

Datum: 06.09.2023