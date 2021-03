mare TV: British Columbia

Frank und Saul Brown sind vom Stamm der Heiltsuk. Die beiden First Nations machen sich auf die Suche nach einer seltenen Delikatesse: Heringsrogen auf Alge ist eine wichtige Nahrungsquelle und bringt außerdem beim Verkauf gutes Geld. Vor allem in Japan ist "Roe on Kelp" sehr gefragt. Aber erst einmal müssen Vater und Sohn für ihren Seetang-"Köder" die richtige Bucht finden. Doch ob und wann die Heringe in dieser Saison zum Ablaichen kommen, kann niemand sagen.