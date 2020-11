Malediven: Die Inselretter

Neben den Mitstreitern ihrer Umweltorganisation "Parley for the Oceans" hat Shaahina Ali auch Verbündete in der Politik gefunden. Im vergangenen Jahr gab es auf den Malediven einen demokratischen Machtwechsel. "Die neue Regierung betrachtet die Umweltschützer nicht mehr als lästige Störenfriede, sondern sieht uns als Partner", sagt die Umweltaktivistin. "Es ist ein Kampf gegen die Zeit für die Inselretter. "Wenn wir keinen Erfolg haben, geht für uns nicht nur ein Urlaubsparadies verloren. Wir verlieren unsere Heimat."