Leben mit Extremen - Teil (4/4) der Reihe "Magie des Monsuns"

Nasenaffen leben ausschließlich auf der Insel Borneo - wo auch die großen Orangs zu finden sind.

Quelle: ORF/BBC/Paul Williams

Der Lebensraum der Orang Utans, der Dschungel auf der Nachbarinsel Borneo, profitiert ebenfalls vom Monsun. Auch hier sind die tiefgrünen Regenwälder üppig, sie beherbergen eine reichhaltige Tier-und Pflanzenwelt. Die Orang Utans sind aber trotzdem in ihrer Existenz bedroht. Denn auch hier werden die Regenwälder abgeholzt. Begehrt ist das Land, weil hier riesige Palmölplantagen entstehen. Der Bedarf nach diesem pflanzlichen Öl, das etwa in Lebensmitteln oder in Waschpulver enthalten ist, ist weltweit enorm gestiegen.



Auf der Strecke bleiben die Orang-Utans. Ihr Lebensraum sind die Baumkronen und die Ölpalmen haben keine Äste. Doch mittlerweile gibt es Rückführungsprojekte, mit Hilfe derer die gestrandeten Menschenaffen in den Regenwald zurückgebracht werden. So versuchen einige Bewohner der Monsunregion auf Borneo den Schaden wieder gut zu machen, den das menschliche Streben nach Profit verursacht.