Im Bann der Dürre - Teil (3/4) der Reihe "Magie des Monsuns"

Auch die Elefanten sind auf der Suche nach dem zurückweichendem Wasser.

Quelle: ORF/BBC/Nick Lyon

Sehr gut angepasst an die erschwerten Bedingungen während der Dürreperiode sind die wilden Wellensittiche in Australien. Im Zentrum des fünften Kontinents, dem Lebensbereich der kleinen grün-gelben Vögel, herrscht fast durchgängig Trockenheit. Nur sehr selten dringen Regenfälle bis in die Mitte des Kontinents vor. Nahrung finden die Wellensittiche in nährstoffreichen Samen, schwerer zugänglich ist Wasser. Um ihren Durst zu stillen, müssen sie weite Strecken zurücklegen.



Zu Tausenden suchen sie dabei nach künstlichen Wasserlöchern. Wellensittiche, aber auch andere Vögel oder etwa Kängurus werden von den Oasen in der Wüste, die zumeist Nutztieren als Tränke dienen sollen, schier magnetisch angezogen. Die Präsenz der Sittiche lockt aber auch Fressfeinde an. Es sind Falken, die in den Schwärmen nach Beute jagen. Das nasse Vergnügen ist für die Wellensittiche daher nicht ohne Gefahr.