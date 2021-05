Der große Regen - Teil (2/4) der Reihe "Magie des Monsuns"

Der durch den Monsun überflutete Kaziranga National Park, Indien.

Quelle: ORF/BBC/Kathryn Jeffs

Die ersten Regentropfen bringen Erlösung von der langen Trockenheit: Kleine Rinnsale und Tümpel entstehen; junge Assam-Makaken können hier zum ersten Mal ausgelassen im Wasser planschen, während die älteren Affen im Schlamm nach schmackhaften Schnecken suchen.



Für Frösche und Kröten ist jetzt Paarungszeit, in Scharen versammeln sie sich an den Laichplätzen. Grasfresser wie der Axishirsch finden überall frische Halme, Panzernashorn und Elefant tun sich an der Wasserhyazinthe gütlich, und auch für den Lippenbären - das Vorbild für den gemütlichen Balu im "Dschungelbuch" - bricht eine Zeit des Überflusses an.