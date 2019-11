Los Angeles von oben

In Los Angeles ist es jedem möglich, sich wie ein Star zu fühlen. Das zeigt sich besonders an den Orten, wo die kalifornische Surf-Kultur ihren Anfang nahm, oder in einer der typischen Skaterbahnen, in der Skateboarden zu einem Extremsport wurde. Und natürlich am Muscle Beach in Santa Monica, wo in den 1970er-Jahren ein eisern trainierender Bodybuilder zu einer Hollywood-Legende wurde und den Fitness-Boom auslöste: Arnold Schwarzenegger.