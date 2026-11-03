Dokumentation
Leben in der Waldheimat
Seine "Waldheimat" hat der Volksdichter Peter Rosegger in seinen Büchern unsterblich gemacht. Zu allen Jahreszeiten, aber vor allem im Winter, entfaltet diese Gegend in den Fischbacher Alpen ihren größten Charme.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
Gestalter Wolfgang Winkler zeigt, wie sich das Leben hier in den letzten ein, zwei Generationen verändert hat. Nach wie vor ist es hart und entbehrungsreich. Aber wer hier in der freien Natur seiner Arbeit nachgeht, wird mit den großen landschaftlichen Reizen belohnt. Der Film stellt mehrere Menschen vor, die hier verwurzelt sind und über das Gestern und das Heute sprechen.
Eine Dokumentation von Wolfgang Winkler.