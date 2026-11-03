Leben in der Waldheimat

Gestalter Wolfgang Winkler zeigt, wie sich das Leben hier in den letzten ein, zwei Generationen verändert hat. Nach wie vor ist es hart und entbehrungsreich. Aber wer hier in der freien Natur seiner Arbeit nachgeht, wird mit den großen landschaftlichen Reizen belohnt. Der Film stellt mehrere Menschen vor, die hier verwurzelt sind und über das Gestern und das Heute sprechen.