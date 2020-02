Lawine - Gewalt der Natur

Suchmannschaft nach einem Lawinenabgang

Quelle: ORF/Tirol

Das Unglück von Galtür jährte sich im Februar 2019 zum 20sten Mal. In den Lawinen von Galtür und Valzur starben damals 38 Menschen. In der Folge wurde in Tirol der Bebauungsplan neu überdacht und die Lawinenforschung forciert. Lawinensimulationsmodelle liefern dabei wichtige Daten, wie auch die Berechnungen über die Kräfte von Staub- oder Nassschneelawinen. Ein dichtes Netz von Schneemessstellen und Wetterstationen liefert die Grundlage für die Entscheidungen der Lawinenkommissionen und -warndienste.



Christiane Sprachmann und ihr Team zeigen einen Film über das Leben im hochalpinen Raum und den Kampf gegen seine Gefahren.